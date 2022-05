Requiem : Fire in the air of the earth, 16 juin 2022, .

Requiem : Fire in the air of the earth

2022-06-16 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-17

A.I.M By Kyle Abraham

New-York



Virtuose, élégante, explosive, chaque œuvre du jeune chorégraphe star de la scène new-yorkaise est un événement. Comme sa “vision” du célèbre Requiem en ré mineur de Mozart qui déplace notre regard par sa perspective explicitement afro-américaine, la combinaison de plusieurs langages chorégraphiques et le dialogue fécond entre Mozart et Jerrilynn Patton, alias DJ Jlin.



D’une grande force visuelle et narrative, la nouvelle pièce de Kyle Abraham explore les thèmes traditionnels du requiem – la mort, le rituel et la renaissance – mais à sa manière. Explosive ! La gravité, la solennité et la transcendance de ce chef-d’œuvre de la musique classique occidentale sont intactes, revisitées à l’aune de ses engagements et de sa danse qui énergise les corps. Les soumet à des ondulations, des mouvements souples et électriques, entre vitalité et relâchement. Avec la complicité de Jerrilynn Patton, l’une des productrices et DJ les plus en vue de la scène électronique, iels détournent progressivement les motifs de la composition initiale pour créer un opus original porté par dix danseur.se.s à l’expressivité bouleversante. La pièce, fondamentale dans le parcours du danseur et chorégraphe, participe de sa réflexion sur la culture et l’histoire afro-américaines. Accents terribles et mélodies mélancoliques, fureur et renoncement.



Durée : 1 h

Conseillé à partir de 10 ans



