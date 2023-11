Requiem Fauré / Mozart concerto de Clarinette / Gallia Gounod Eglise Saint Louis en L’ile Paris, 28 juin 2024, Paris.

Le vendredi 28 juin 2024

de 20h45 à 22h00

.Tout public. Jusqu’à 3 ans. payant

Carré Or 40 euros,

Tarif Unique 30 euros,

Tarif Réduit 20 euros (étudiants, chômeurs) Gratuit moins de 10 ans

Venez découvrir la magie de la musique classique dans une église parisienne.

Orchestre Hélios

Chœur Hélios Éphémère

Direction : Matthieu Cabanes

Clarinette : Nicolas Crivelli

Le Requiem de Fauré en ré mineur op. 48 de Gabriel Fauré, écrit en pleine maturité, est l’une de ses œuvres les plus connues.

Elle fut créée le 16 janvier 1888 en l’église de la Madeleine. Cette messe pour les défunts est considérée comme l’un des chefs-d’œuvre de Fauré et l’un des plus beaux requiem du XIX siècle. L’ouvrage, dont l’écriture est très personnelle, contient plusieurs morceaux que l’on peut ranger parmi les plus émouvants de la musique chorale occidentale.

Le Concerto pour clarinette en la majeur K 622 est une œuvre composée par Wolfgang Amadeus Mozart en 1791, quelques semaines avant sa mort. Il est le dernier des quarante-trois concertos pour soliste de Mozart et le seul qu’il ait écrit pour la clarinette. L’œuvre se divise en trois mouvements selon la forme classique du concerto (rapide-lent-rapide) : un allegro, un adagio et un rondo.

Gallia est le résultat d’une commande que Charles Gounod composa, en 1871, à l’occasion de l’Exposition universelle de Londres. Gounod en profita pour composer une Lamentation, parce que la situation de Paris ressemblait à celle de l’ancienne Jérusalem détruite par Nabuchodonosor II en 597 Av. J. C.

Dynamique et éclectique, l’orchestre Hélios s’est imposé depuis sa création en 2014.

Son directeur artistique, Paul Savalle, favorise l’insertion professionnelle des jeunes musiciens par la pratique d’orchestre. Ainsi, de jeunes diplômés se mêlent aux musiciens d’orchestre, aux chefs et aux solistes expérimentés, dans des conditions de travail optimales.

De la musique baroque à la musique contemporaine, les programmes sont variés, le répertoire est à la fois symphonique et choral, l’orchestre s’associant aux chœurs départementaux et régionaux.

Grâce à la collaboration avec différents chefs, les musiciens abordent un répertoire très riche en élargissant leur palette d’interprétation. Ils sont tous issus des grands conservatoires français, certains appartenant à un orchestre national.

Du quatuor à cordes à l’orchestre symphonique, en passant par l’ensemble de cuivres, l’orchestre élargit toujours son audience en modulant sa composition. La formation « cordes » se produit dans les plus prestigieuses églises de Paris, ce qui permet au public de découvrir un patrimoine architectural très riche.

Sa formation à géométrie variable permet à l’orchestre Hélios d’aborder un répertoire très large avec une curiosité passionnée.

Eglise Saint Louis en L’ile 19 rue Saint Louis en l’Ile 75004 Paris

Contact : https://ensemblehelios.fnacspectacles.com/index.do?sort=date_asc&page=1 +33681440432 classique.a.tout.prix@gmail.com https://www.facebook.com/orchelios https://www.facebook.com/orchelios https://www.orchestrehelios.com/concerts

