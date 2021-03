REQUIEM Eglise Saint Victor, 23 mai 2021-23 mai 2021, GUYANCOURT.

REQUIEM

Eglise Saint Victor, le dimanche 23 mai à 16:00

Le quatuor à cordes offre une version épurée de l’ultime chef-d’œuvre de Mozart.

Le requiem de Mozart est une des œuvres les plus emblématiques de la musique classique. Auréolée de sombres légendes, c’est une œuvre grave, solennelle et transcendante, écrite par un homme à l’agonie mais qui ne semble pas effrayé par sa propre fin : comme la mort […] est l’ultime étape de notre vie, je me suis familiarisé depuis quelques années avec ce meilleur et véritable ami de l’homme, de sorte que son image non seulement n’a pour moi rien d’effrayant mais est plutôt quelque chose de rassurant et de consolateur, écrivait quatre ans plus tôt Mozart dans une lettre à son père.

Exhumé en 2006 des rayons de la bibliothèque du Conservatoire de Milan par le quatuor Debussy, cette transcription pour quatuor à corde réalisée en 1802 par Peter Lichtenthal révèle l’essence même de l’œuvre. Une version dépouillée qui en magnifie l’intimité. Elle est ici interprétée par le Quatuor à cordes de l’armée de Terre, formation unique en son genre au sein de l’armée française. Habitué des grandes scènes nationales mais aussi à servir auprès des plus hautes autorités, il s’est engagé à faire découvrir le répertoire classique au plus grand nombre mais aussi les œuvres oubliées du répertoire.

Dans le cadre du cycle Sacrée Musique !

A partir de 8,50€

Musique (dès 8 ans)

ÉGLISE SAINT VICTOR

Eglise Saint Victor 3 Place de l’Eglise GUYANCOURT



