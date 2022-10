Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart Théâtre des Champs-Elysées, 2 décembre 2022, Paris.

Le vendredi 02 décembre 2022

de 20h00 à 21h30

. payant De 5€ à 85€

L’une des pages les plus poignantes du répertoire sacré nourrie par trois siècles de légendes.

Jamais sans doute une œuvre n’a laissé derrière elle un trouble aussi profond, grandi par près de trois siècles de légendes. Les circonstances de la composition du Requiem ne manquent pas de mystères romanesques : en juillet 1791, Mozart, épuisé par le travail et les inquiétudes tant morales que financières, met la dernière main à La Flûte enchantée lorsqu’il reçoit la visite d’un messager secret. On sait aujourd’hui qu’il s’agissait de l’intendant du Comte Walsegg, lequel, veuf et mélomane, entendait obtenir une messe des morts à la mémoire de son épouse. On sait également que la mort du musicien interrompit l’ouvrage commencé à l’automne 1791. Sa femme Constance confia d’abord la partition à Eybler qui ne put achever l’œuvre à son tour, puis à Süssmayer, l’élève auquel Mozart avait donné de nombreuses indications pour son Requiem. Des travaux récents ont tenté de démêler les contributions de Mozart et de son élève, afin d’établir une édition considérée comme la plus proche des intentions du musicien.

Amina Edris | soprano

Eléonore Pancrazi | mezzo-soprano

Amitai Pati | ténor

Alexandre Duhamel | baryton

Hervé Niquet | direction

Orchestre de chambre de Paris

Chœur du Concert Spirituel

Coproduction Les Grandes Voix / Orchestre de chambre de Paris

Théâtre des Champs-Elysées

