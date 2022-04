Requiem de Mozart Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

2022-05-17 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-17 18:30:00 18:30:00

Tours Indre-et-Loire 20 EUR 20 Concert de l’ensemble Jacques Ibert de Tours, sous la direction d’Alain Salliot, accompagné par l’Ensemble instrumental « Les musiciens des Cordeliers sous la direction de Thomas Vosluisant. Avec les solistes de l’Opéra de Paris :

Sabine REVAULT-D’ALLONNES, soprano

Cornelia ONCIOIU, mezzo-soprano

François BIDAULT, ténor

Frédéric CATON, basse En première partie : l’Amérique latine au temps de Mozart.

