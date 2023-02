Requiem de Mozart Prague Cathédrale Notre Dame et St Castor TOSCA NIMES Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes

Requiem de Mozart Prague Cathédrale Notre Dame et St Castor TOSCA, 24 mars 2023, NIMES. Requiem de Mozart Prague Cathédrale Notre Dame et St Castor TOSCA. Un spectacle à la date du 2023-03-24 à 20:30 (2023-03-14 au ). Tarif : 35.2 à 45.1 euros. Gratuit pour les moins de 7 an(s) DEPUIS 2009, DEJA PLUS DE 500.000 MELOMANES A TRAVERS L’EUROPE ONT ASSISTE A CE CONCERT D’EXCEPTION !!! C’EST UNE PARENTHESE HORS DU TEMPS, TOUT SIMPLEMENT SUBLIME… Votre billet est ici Cathédrale Notre Dame et St Castor TOSCA NIMES 9 rue st Castor Gard Gratuit pour les moins de 7 an(s) DEPUIS 2009, DEJA PLUS DE 500.000 MELOMANES A TRAVERS L’EUROPE ONT ASSISTE A CE CONCERT D’EXCEPTION !!! C’EST UNE PARENTHESE HORS DU TEMPS, TOUT SIMPLEMENT SUBLIME… .35.2 EUR35.2. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Cathédrale Notre Dame et St Castor TOSCA Adresse 9 rue st Castor Ville NIMES Tarif 35.2-45.1 lieuville Cathédrale Notre Dame et St Castor TOSCA NIMES Departement Gard

Cathédrale Notre Dame et St Castor TOSCA NIMES Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nimes/

Requiem de Mozart Prague Cathédrale Notre Dame et St Castor TOSCA 2023-03-24 was last modified: by Requiem de Mozart Prague Cathédrale Notre Dame et St Castor TOSCA Cathédrale Notre Dame et St Castor TOSCA 24 mars 2023 Cathédrale Notre Dame et St Castor TOSCA NIMES

NIMES Gard