Requiem de Mozart Prague BASILIQUE DU SACRE-COEUR GRENOBLE Catégories d’Évènement: Grenoble

Isère

Requiem de Mozart Prague BASILIQUE DU SACRE-COEUR, 17 mars 2023, GRENOBLE. Requiem de Mozart Prague BASILIQUE DU SACRE-COEUR. Un spectacle à la date du 2023-03-17 à 20:00 (2023-03-14 au ). Tarif : 35.2 à 45.1 euros. Gratuit pour les moins de 7 an(s) DEPUIS 2009, DEJA PLUS DE 500.000 MELOMANES A TRAVERS L’EUROPE ONT ASSISTE A CE CONCERT D’EXCEPTION !!! C’EST UNE PARENTHESE HORS DU TEMPS, TOUT SIMPLEMENT SUBLIME… Votre billet est ici BASILIQUE DU SACRE-COEUR GRENOBLE 3 PLACE DOYEN GOSSE Isere Gratuit pour les moins de 7 an(s) DEPUIS 2009, DEJA PLUS DE 500.000 MELOMANES A TRAVERS L’EUROPE ONT ASSISTE A CE CONCERT D’EXCEPTION !!! C’EST UNE PARENTHESE HORS DU TEMPS, TOUT SIMPLEMENT SUBLIME… .35.2 EUR35.2. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu BASILIQUE DU SACRE-COEUR Adresse 3 PLACE DOYEN GOSSE Ville GRENOBLE Tarif 35.2-45.1 lieuville BASILIQUE DU SACRE-COEUR GRENOBLE Departement Isere

BASILIQUE DU SACRE-COEUR GRENOBLE Isere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grenoble/

Requiem de Mozart Prague BASILIQUE DU SACRE-COEUR 2023-03-17 was last modified: by Requiem de Mozart Prague BASILIQUE DU SACRE-COEUR BASILIQUE DU SACRE-COEUR 17 mars 2023 Basilique du Sacré-Coeur Grenoble

GRENOBLE Isere