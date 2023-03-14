Requiem de Mozart Prague CATHEDRALE SAINT JEAN BESANCON
Requiem de Mozart Prague CATHEDRALE SAINT JEAN, 14 mars 2023, BESANCON.
Requiem de Mozart Prague CATHEDRALE SAINT JEAN. Un spectacle à la date du 2023-03-14 à 20:00 (2023-03-14 au ). Tarif : 35.2 à 45.1 euros.
Gratuit pour les moins de 7 an(s) DEPUIS 2009, DEJA PLUS DE 500.000 MELOMANES A TRAVERS L’EUROPE ONT ASSISTE A CE CONCERT D’EXCEPTION !!! C’EST UNE PARENTHESE HORS DU TEMPS, TOUT SIMPLEMENT SUBLIME…
CATHEDRALE SAINT JEAN BESANCON Rue de la Convention Doubs
Gratuit pour les moins de 7 an(s)
DEPUIS 2009, DEJA PLUS DE 500.000 MELOMANES A TRAVERS L’EUROPE ONT ASSISTE A CE CONCERT D’EXCEPTION !!!
.35.2 EUR35.2.