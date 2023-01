Requiem de Mozart Nice Nice Nice Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Requiem de Mozart Nice, 19 mars 2023, Nice Nice. Requiem de Mozart Avenue Jean Médecin Basilique Notre-Dame Nice Alpes-Maritimes Basilique Notre-Dame Avenue Jean Médecin

2023-03-19 15:30:00 15:30:00 – 2023-03-19

Basilique Notre-Dame Avenue Jean Médecin

Nice

Alpes-Maritimes Nice EUR 20 Choeur et solistes de l’Opéra de Prague.

Divertimento , Sancta Maria , Laudate Dominum et Requiem laurentpilletorganisation@gmail.com Basilique Notre-Dame Avenue Jean Médecin Nice

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Nice Alpes-Maritimes Basilique Notre-Dame Avenue Jean Médecin Ville Nice Nice lieuville Basilique Notre-Dame Avenue Jean Médecin Nice Departement Alpes-Maritimes

Nice Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice-nice/

Requiem de Mozart Nice 2023-03-19 was last modified: by Requiem de Mozart Nice Nice 19 mars 2023 Alpes-Maritimes Avenue Jean Médecin Basilique Notre-Dame Nice Alpes-Maritimes Nice Nice, Alpes-Maritimes

Nice Nice Alpes-Maritimes