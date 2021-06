Paris Eglise Saint-Sulpice Paris Requiem de MOZART Eglise Saint-Sulpice Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le jeudi 1 juillet 2021

de 20h30 à 22h

gratuit

Requiem de MOZART en HOMMAGE à toutes les victimes de la COVID19 Concert sous la direction d'Hugues REINER – Chœur et orchestre Hugues REINER Solistes : – Marie-Françoise Lefort (soprano) – Guillemette Laurens (alto) – Joachim Bresson (ténor) – Hugues Reiner (basse) Entrée libre avec libre participation – Jauge limitée à 1000 personnes Ouverture des portes à 19h30 – Masque obligatoire et respect des distances Eglise Saint-Sulpice Place Saint-Sulpice Paris 75006

Contact :Chœur Hugues REINER 06 70 64 22 84 choeurhuguesreiner2@gmail.com https://www.choeurhuguesreiner.com/ https://www.facebook.com/hugues.reiner

