Dole 39100 30 40 EUR Requiem de Mozart – le samedi 4 décembre à 20h à la Commanderie.

Le concert des Nations / La capella Réial de Catalunya Pour réserver des places dans le parterre ou à tarifs réduits, veuillez contactez Dole Tourisme au 03 84 72 11 22 contact@salineroyale.com +33 3 81 54 45 45 https://www.salineroyale.com/event/concert-jordi-savall-3decembre/ Requiem de Mozart – le samedi 4 décembre à 20h à la Commanderie.

