Requiem de Mozart dans l’Abbatiale Coly Saint-Amand, 9 juillet 2022, .

Requiem de Mozart dans l’Abbatiale Coly Saint-Amand



2022-07-09 20:30:00 – 2022-07-09

Par l’Ensemble Orchestral de Dijon et le chœur participatif et éphémère de l’association Pacte Tourtoirac

L’association P.A.C.T.E. (Promotion des Activités Culturelles de Tourtoirac et des Environs) vient interpréter, dans l’abbatiale de Saint-Amand-de-Coly, cette œuvre majeure du répertoire, accompagnée des 30 instrumentistes de l’Ensemble Orchestral de Dijon sous la direction de Flavien Boy.

Les places sont assises et le placement est libre.

Réservation obligatoire

Le cœur participatif et éphémère : l’association PACTE ouvre certaines de ses manifestations à toutes personnes souhaitant participer. Elle propose donc, à cette occasion, à tous les choristes et musiciens intéressés et confirmés, de venir chanter avec elle le Requiem de Mozart. Les contacter pour proposer sa participation.

