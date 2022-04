Requiem de Mozart Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches Catégories d’évènement: 37600

2022-05-14

Les rendez vous lyriques en Val de Loire présentent l'ensemble instrumental "Les musiciens des Cordeliers", solistes de l'Opéra de Paris et l'ensemble vocal Jacques Ibert pour un requiem de Mozart dans l'Eglise Saint Laurent.

Billetterie à l'office de tourisme de Loches.

info@loches-valdeloire.com +33 6 31 85 26 84 https://www.loches-valdeloire.com/

