Requiem de Mozart à Dijon Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Requiem de Mozart à Dijon Dijon, 31 mai 2022, Dijon. Requiem de Mozart à Dijon Cathédrale Saint-Bénigne 6 rue Danton Dijon

2022-05-31 – 2022-05-31 Cathédrale Saint-Bénigne 6 rue Danton

Dijon Côte-d’Or Choeur et solistes de l’Opéra de Prague

Orchestre philarmonique de République Tchèque https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/musique-classique-requiem-de-mozart-man27188-lt.htm Choeur et solistes de l’Opéra de Prague

Orchestre philarmonique de République Tchèque Cathédrale Saint-Bénigne 6 rue Danton Dijon

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Cathédrale Saint-Bénigne 6 rue Danton Ville Dijon lieuville Cathédrale Saint-Bénigne 6 rue Danton Dijon Departement Côte-d'Or

Dijon Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/

Requiem de Mozart à Dijon Dijon 2022-05-31 was last modified: by Requiem de Mozart à Dijon Dijon Dijon 31 mai 2022 Côte-d'Or Dijon

Dijon Côte-d'Or