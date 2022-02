Requiem de Jean Gilles – Sermon sur la Mort de Bossuet Marseille 7e Arrondissement, 26 mars 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Requiem de Jean Gilles – Sermon sur la Mort de Bossuet Place Saint Victor Abbaye de Saint Victor Marseille 7e Arrondissement

2022-03-26 – 2022-03-26 Place Saint Victor Abbaye de Saint Victor

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 7e Arrondissement

La Messe des Morts de Jean Gilles(1668-1705) est certainement l’office des défunts le plus connu de l’époque baroque. Elle fut notamment jouée pour les funérailles de Louis XV et celles de Rameau. La beauté des lignes mélodiques, la subtilité de l’instrumentation, la richesse harmonique font regretter que le compositeur soit mort si jeune.



Avant de se rendre à Toulouse, Gilles, le tarasconnais, a étudié à la maîtrise de la cathédrale Saint-Sauveur d’Aix-en-Provence avec le grand Guillaume Poitevin. Un des manuscrits de son chef-d’œuvre est d’ailleurs conservé dans les Archives Diocésaines de cette ville. Il n’en fallait pas moins pour que Concerto Soave, installé en Provence depuis quinze ans, rende hommage, avec cette nouvelle production, à un fleuron de notre patrimoine.



Et pour donner toute sa dimension tragique et solennelle à ce Requiem, l’ensemble a invité Benjamin Lazar pour déclamer la seule prose à la hauteur de l’œuvre musicale : des extraits du Sermon sur la Mort de Bossuet.



‍Programme

Requiem, Jean Gilles

Sermon sur la Mort, Bossuet



Benjamin Lazar, déclamation / Alice Duport-Percier, soprano / Samuel Namotte, baryton / Guillaume Zabé, ténor / Jonas Descotte, contre ténor / Gabrielle Varbetian, soprano / Clémence Niclas, soprano / Gabriel Jublin, contre ténor / Xavier Olagne, contre ténor / Benjamin Ingrao, ténor / Romain Bazola, ténor / Imanol Iraola, baryton basse / Alessandro Ciccolini, Anaëlle Blanc-Verdin, Minori Deguchi, Gabrielle Ferry, violons / Samantha Montgomery, Marie-Liesse Barau, altos / Claire Marzullo, traverso / Christophe Mazeaud, flûte et hautbois / Marine Rodallec, violoncelle / Sylvie Moquet, viole de gambe / François Leyrit, contrebasse / Jean-Marc Aymes, clavecin, orgue et direction



Avec le soutien de l’Institut Culturel Italien de Marseille

