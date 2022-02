Requiem de Jean Gilles Marseille 1er Arrondissement, 24 mars 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Requiem de Jean Gilles Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement

2022-03-24 17:30:00 17:30:00 – 2022-03-24 Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Autour du chef-d’œuvre de Jean Gilles, cette conférence se propose d’explorer

la vie musicale en Provence et plus généralement en France à la fin du règne de Louis XIV. Cette messe « dont la musique est des plus parfaites » (Lyon, 1730) atteste en effet du rayonnement de la célèbre École d’Aix-en-Provence qui vit naître deux générations de maîtres de musique d’exception, formés par Guillaume Poitevin au sein de la maîtrise de la cathédrale Saint-Sauveur. Ces anciens enfants de chœur aixois, parmi lesquels Campra, Gilles, Estienne, Belissen ou Pellegrin, occupèrent des postes parmi les plus prestigieux de France et excellèrent dans les compositions sacrées à grand chœur.



En lien avec la thématique du festival (« Mort et transfiguration »), l’occasion sera

également donnée d’évoquer les cérémoniaux funéraires d’Ancien Régime.

La Messe des morts de Jean Gilles est en effet l’une des œuvres sacrées qui connut la plus belle postérité dans le royaume de Louis XV, puisqu’elle fut choisie pour être associée de façon constante aux pompes funèbres officielles tant à la Cour – celle du roi en 1774 – que dans les villes de province.

Conférence illustrée de Bénédicte Hertz du Centre de Musique Baroque de Versailles, dans le cadre du festival Mars en Baroque.

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement

