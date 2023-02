REQUIEM DE FAURE, SKY BURIAL Auditorium de La Seine Musicale BOULOGNE BILLANCOURT Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

REQUIEM DE FAURE, SKY BURIAL Auditorium de La Seine Musicale, 16 février 2023, BOULOGNE BILLANCOURT. Un spectacle à la date du 2023-02-16 à 19:30. Tarif : 12.0 à 60.0 euros. ERDA, Insula orchestra présentent (L.2-1070283/3-1084463) Requiem de Fauré, Sky burial PROGRAMME Charles Gounod Saint François d'Assise Gabriel Fauré Requiem DISTRIBUTION Enfant de la Maîtrise des Hauts-de-Seine sopranoAmitai Pati ténor Samuel Hasselhorn baryton accentus Insula orchestra Laurence Equilbey direction Mat Collishaw installation vidéo Avec le chœur accentus, Insula orchestra nous convie à un grand moment de musique française et de spiritualité. Dans son émouvant Requiem, Gabriel Fauré exprime une vision sereine de la mort, approfondie sur scène par l'installation de l'artiste visuel Mat Collishaw. Avec Saint François d'Assise, dont le manuscrit a été retrouvé dans les années 1990, Charles Gounod livre une partition limpide et épurée qui touche au cœur. Durée : 1h10 sans entracte ACTIVITÉ ASSOCIÉE Starting-block 15 février à 19h30 | 30 min Rencontre autour du programme. Entrée libre sur présentation du billet du concert. [!] La vidéo projetée lors de ce spectacle contient des images pouvant heurter un public sensible. Coproduction Insula orchestra, Pont Neuf, Festspielhaus Baden-Baden, deSingel Photo : © Mat Collishaw

Amitai Pati ténor Samuel Hasselhorn baryton accentus Insula orchestra Laurence Equilbey direction Mat Collishaw installation vidéo Avec le chœur accentus, Insula orchestra nous convie à un grand moment de musique française et de spiritualité. Dans son émouvant Requiem, Gabriel Fauré exprime une vision sereine de la mort, approfondie sur scène par l’installation de l’artiste visuel Mat Collishaw. Avec Saint François d’Assise, dont le manuscrit a été retrouvé dans les années 1990, Charles Gounod livre une partition limpide et épurée qui touche au cœur. Durée : 1h10 sans entracte ACTIVITÉ ASSOCIÉE Starting-block 15 février à 19h30 | 30 min Rencontre autour du programme. Entrée libre sur présentation du billet du concert. [!] La vidéo projetée lors de ce spectacle contient des images pouvant heurter un public sensible. Coproduction Insula orchestra, Pont Neuf, Festspielhaus Baden-Baden, deSingel Photo : © Mat Collishaw

