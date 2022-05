Requiem de Fauré – Cantoria Plougastel-Daoulas, 21 mai 2022, Plougastel-Daoulas.

Requiem de Fauré – Cantoria Église Saint-Pierre Rue de l’Église Plougastel-Daoulas

2022-05-21 – 2022-05-21 Église Saint-Pierre Rue de l’Église

Plougastel-Daoulas Finistère

A propos du Requiem de Fauré :

Ce Requiem est l’une des œuvres les plus représentatives de Fauré. Sa beauté est pure de tout effet et elle séduit au premier abord par la souplesse quasi grégorienne de ses mélodies et ses harmonies raffinées et changeantes. Il s’agit là d’un des Requiem les plus ori­gi­naux de tout le XIXe siè­cle, en com­plète rup­ture avec la tradition du Requiem romantique.

Une structure très particulière

La struc­ture de l’œuvre étonne avant tout, car elle est fort éloignée du mo­­dèle géné­ra­le­ment adopté par les pré­dé­­ces­seurs de Fauré.

Fauré fait l’économie d’un fracassant Dies Irae. Chez Mozart le Dies Irae en six parties occupe le tiers de l’œuvre. Chez Berlioz, l’orchestre tapageur est considérablement amplifié. Chez Verdi, le fouet claque, les éléments se déchaînent en convoquant un énorme tutti instrumental.

Fauré, lui, évitera avec un soin scru­pu­leux toute conno­ta­tion dra­ma­ti­que bien que l’Offertoire O Domine et le Libera me du début de l’absoute échappent à cette intention générale. Ces derniers revêtent un caractère extraverti presque démonstratif pour exprimer l’angoisse de la mort.

Mais il est évident que le cli­­mat ins­tauré par le compositeur tient plus de l’angé­lisme que du sata­nisme. Voir le touchant Pie Jesu tout de grâce contournée et le bouleversant In Paradisum dans sa vision extatique de la Jérusalem céleste.

Ce qu’en dit Gabriel Fauré lui-même

“[…]Mon Requiem, on a dit qu’il n’exprimait pas l’effroi de la mort, quelqu’un l’a appelé une berceuse de la mort. Mais c’est ainsi que je sens la mort : comme une délivrance heureuse, une aspiration au bonheur d’au-delà, plutôt que comme un passage douloureux… Mon Requiem a été composé pour rien… pour le plaisir si j’ose dire… Peut-être ai-je ainsi, d’instinct, cherché à sortir du convenu, voilà si longtemps que j’accompagne à l’orgue des services d’enterrement ! J’en ai par-dessus la tête. J’ai voulu faire autre chose […]”

Réservation auprès de Dialogues Musiques Brest.

+33 6 74 60 06 90 https://choeurbrestcantoria.com/

A propos du Requiem de Fauré :

Ce Requiem est l’une des œuvres les plus représentatives de Fauré. Sa beauté est pure de tout effet et elle séduit au premier abord par la souplesse quasi grégorienne de ses mélodies et ses harmonies raffinées et changeantes. Il s’agit là d’un des Requiem les plus ori­gi­naux de tout le XIXe siè­cle, en com­plète rup­ture avec la tradition du Requiem romantique.

Une structure très particulière

La struc­ture de l’œuvre étonne avant tout, car elle est fort éloignée du mo­­dèle géné­ra­le­ment adopté par les pré­dé­­ces­seurs de Fauré.

Fauré fait l’économie d’un fracassant Dies Irae. Chez Mozart le Dies Irae en six parties occupe le tiers de l’œuvre. Chez Berlioz, l’orchestre tapageur est considérablement amplifié. Chez Verdi, le fouet claque, les éléments se déchaînent en convoquant un énorme tutti instrumental.

Fauré, lui, évitera avec un soin scru­pu­leux toute conno­ta­tion dra­ma­ti­que bien que l’Offertoire O Domine et le Libera me du début de l’absoute échappent à cette intention générale. Ces derniers revêtent un caractère extraverti presque démonstratif pour exprimer l’angoisse de la mort.

Mais il est évident que le cli­­mat ins­tauré par le compositeur tient plus de l’angé­lisme que du sata­nisme. Voir le touchant Pie Jesu tout de grâce contournée et le bouleversant In Paradisum dans sa vision extatique de la Jérusalem céleste.

Ce qu’en dit Gabriel Fauré lui-même

“[…]Mon Requiem, on a dit qu’il n’exprimait pas l’effroi de la mort, quelqu’un l’a appelé une berceuse de la mort. Mais c’est ainsi que je sens la mort : comme une délivrance heureuse, une aspiration au bonheur d’au-delà, plutôt que comme un passage douloureux… Mon Requiem a été composé pour rien… pour le plaisir si j’ose dire… Peut-être ai-je ainsi, d’instinct, cherché à sortir du convenu, voilà si longtemps que j’accompagne à l’orgue des services d’enterrement ! J’en ai par-dessus la tête. J’ai voulu faire autre chose […]”

Réservation auprès de Dialogues Musiques Brest.

Église Saint-Pierre Rue de l’Église Plougastel-Daoulas

dernière mise à jour : 2022-04-27 par