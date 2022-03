Requiem de Fauré Caen, 27 mars 2022, Caen.

Le chœur formé par Marie-Aimée Flippo, donne un concert caritatif au profit des Petites Sœurs des Pauvres de Caen à l’Abbaye-aux-Dames.

Sous la direction de Fabrice Pénin, les choristes chanteront le Locus Iste de Bruckner et le Requiem de Fauré.

Le chœur le Locus Iste, composé en 1869 par Anton Bruckner pour la dédicace de la chapelle votive de la nouvelle cathédrale de Linz, et la messe de Requiem en ré mineur op. 48 de Gabriel Fauré, composée en 1887 et considérée comme un des chefs-d’œuvre de Fauré et l’un des plus beaux Requiem du XIXe siècle.

