Requiem de Fauré, 7ème symphonie de Beethoven Eglise de la Madeleine, 28 décembre 2023, Paris.

Le jeudi 28 décembre 2023

de 20h45 à 22h00

.Tout public. A partir de 3 ans. payant

Catégorie 1 40€, Catégorie 2 30€, Catégorie 3 20€

Tr (étudiants, chômeurs) Catégorie 1 : 30€, Catégorie 2 : 20€,

Retrouvez la magie de la musique classique à travers ce concert réunissant les œuvres les plus célèbres du répertoire.

Requiem de Gabriel Fauré

7ème symphonie de Beethoven

Texte de Présentation de l’œuvre :

Le Requiem de Fauré en ré mineur op. 48 de Gabriel Fauré, écrit en pleine maturité, est l’une de ses œuvres les plus connues.

Elle fut créée le 16 janvier 1888 en l’église de la Madeleine. Cette messe pour les défunts est considérée comme l’un des chefs-d’œuvre de Fauré et l’un des plus beaux requiem du XIX siècle. L’ouvrage, dont l’écriture est très personnelle, contient plusieurs morceaux que l’on peut ranger parmi les plus émouvants de la musique chorale occidentale.

La Symphonie n° 7 est construite selon une progression où le rythme joue le premier rôle, davantage que la mélodie, donnant à l’ensemble de l’œuvre un caractère dansant et une vigueur certaine.

Dynamique et éclectique, l’orchestre Hélios s’est imposé depuis sa création en 2014.

Son directeur artistique, Paul Savalle, favorise l’insertion professionnelle des jeunes musiciens par la pratique d’orchestre. Ainsi, de jeunes diplômés se mêlent aux musiciens d’orchestre, aux chefs et aux solistes expérimentés, dans des conditions de travail optimales.

De la musique baroque à la musique contemporaine, les programmes sont variés, le répertoire est à la fois symphonique et choral, l’orchestre s’associant aux chœurs départementaux et régionaux.

Grâce à la collaboration avec différents chefs, les musiciens abordent un répertoire très riche en élargissant leur palette d’interprétation. Ils sont tous issus des grands conservatoires français, certains appartenant à un orchestre national.

Du quatuor à cordes à l’orchestre symphonique, en passant par l’ensemble de cuivres, l’orchestre élargit toujours son audience en modulant sa composition. La formation « cordes » se produit dans les plus prestigieuses églises de Paris, ce qui permet au public de découvrir un patrimoine architectural très riche.

Sa formation à géométrie variable permet à l’orchestre Hélios d’aborder un répertoire très large avec une curiosité passionnée.

Eglise de la Madeleine Place de la Madeleine 75008 Paris

Contact : https://www.orchestrehelios.com/concerts

Orchestre Helios Requiem de Fauré, 7ème symphonie de Beethoven