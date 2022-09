REQUIEM DE FAUR√â Arnage Arnage Catégories d’évènement: Arnage

Sarthe Arnage Le Ch≈ìur d’Orphée du Mans a le plaisir de vous présenter un concert à l’√âglise St-Pavin du Mans ( rue du Pavé) consacré au Requiem de Fauré et à une de ses oeuvres vocales « Le Cantique de Jean Racine » : – Samedi 8 octobre 2022 à 20h30

– Dimanche 9 octobre 2022 à 15h L’entrée sera libre avec une participation au chapeau. Le concert durera environ une heure.

Piano : Mélanie Renaud

Solistes : Anne Bourges, soprano & Olivier Naveau, baryton

Direction : Nelly Heuzé « Il a été dit que mon Requiem n’exprime pas la peur de la mort et quelqu’un l’a appelé « Berceuse de la mort », mais c’est ainsi que je vois la mort : comme une heureuse délivrance, une aspiration vers le bonheur suprême, plutôt que comme une épreuve douloureuse « . (G. Fauré, à propos de son Requiem). Ce concert sera repris à l’√âglise Notre-Dame de Sablé-sur-Sarthe Dimanche 13 novembre 2022 à 16h ( Entrée libre)

choeurdorphee.free.fr/ facebook Le choeur d’Orphée/ Contacts : choeurdorphee@gmail.com choeurdorphee@gmail.com +33 6 27 31 08 00 rue du Pavé Eglise Saint-Pavin des Champs Arnage

