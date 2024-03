Requiem de Duruflé Eglise Saint-Paul Rennes, dimanche 24 mars 2024.

Requiem de Duruflé Eglise Saint-Paul Rennes Dimanche 24 mars, 16h00

Début : 2024-03-24 16:00

Fin : 2024-03-24 17:00

Les élèves de la Schola, école de chant choral de Rennes, interprètent cette belle œuvre de Maurice Duruflé. Dimanche 24 mars, 16h00 1

Direction : Gabriel André / Orgue : Jean-René André

Eglise Saint-Paul 35 rue de Brest 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine