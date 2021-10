Requiem de Duruflé Pau, 11 décembre 2021, Pau.

Requiem de Duruflé 2021-12-11 – 2021-12-11 Église Saint-Jacques 8 Rue Bernadotte

Pau Pyrénées-Atlantiques

17 17 EUR L’Ensemble Vocal Emergence, chœur de chambre créé par Séverine Dervaux en 2016, interprétera des œuvres de musique sacrée tirées du répertoire français du 20ème siècle : Fauré, Poulenc, Langlais, accompagnées à l’orgue par Loriane LLorca, jeune organiste talentueuse, avec la composition majeure de Maurice Duruflé : son Requiem, opus 9 dont presque tout le matériau thématique provient du chant grégorien.

Maurice Duruflé a terminé la composition de son magnifique Requiem en 1947. Cette œuvre reflète l’angoisse de l’homme devant le mystère de sa fin dernière. L’Ensemble Vocal Emergence présentera cette Messe des Morts dans sa version pour orgue et chœur mixte avec comme soliste, Eloïse Cénac-Morthé, mezzo soprano, alors que les parties solistes de baryton (Libera Me et Domine Jesu Christe) seront chantées ici par le pupitre des barytons du chœur.

+33 5 59 27 27 08

Ensemble vocal émergence

dernière mise à jour : 2021-09-28 par