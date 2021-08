Tourtoirac Tourtoirac Dordogne, Tourtoirac Requiem, cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré Tourtoirac Tourtoirac Catégories d’évènement: Dordogne

Tourtoirac

Requiem, cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré Tourtoirac, 19 août 2021, Tourtoirac. Requiem, cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré 2021-08-19 – 2021-08-19

Tourtoirac Dordogne Tourtoirac Pièces instrumentales par l’Ensemble Vocal de Saint Quentin en Yvelines et l’Ensemble Orchestral de Dijon (50 exécutants), sous la direction de Flavien Boy. A l’abbaye de Tourtoirac. Pièces instrumentales par l’Ensemble Vocal de Saint Quentin en Yvelines et l’Ensemble Orchestral de Dijon (50 exécutants), sous la direction de Flavien Boy. A l’abbaye de Tourtoirac. Pièces instrumentales par l’Ensemble Vocal de Saint Quentin en Yvelines et l’Ensemble Orchestral de Dijon (50 exécutants), sous la direction de Flavien Boy. A l’abbaye de Tourtoirac. association pacte tourtoirac dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Tourtoirac Autres Lieu Tourtoirac Adresse Ville Tourtoirac lieuville 45.27074#1.05883