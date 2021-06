Saint-Jean-de-la-Ruelle Salle de la madeleine Loiret, Saint-Jean-de-la-Ruelle Requalification des rues des Beaumonts, Alfred Cornu et Gustave Vapereau Salle de la madeleine Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Jean-de-la-Ruelle

Requalification des rues des Beaumonts, Alfred Cornu et Gustave Vapereau Salle de la madeleine, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Saint-Jean-de-la-Ruelle. Requalification des rues des Beaumonts, Alfred Cornu et Gustave Vapereau

Salle de la madeleine, le lundi 5 juillet à 18:30

**Nadia LABADIE** **Adjointe au Maire pour le secteur Ouest** **Charles-Eric LEMAIGNEN** **Adjoint au Maire pour la politique de circulation** **et de stationnement** **et** **Natalie LAPERTOT** **Conseillère Municipale déléguée pour le secteur Madeleine** vous invitent à la présentation du projet de requalification des rues des Beaumonts, Cornu et Vapereau **Lundi 5 juillet 2021 à 18h30** Salle polyvalente de la Madeleine 103 rue du Faubourg Madeleine Réunion publique Salle de la madeleine 103 rue du Faubourg madeleine Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-05T18:30:00 2021-07-05T20:00:00

