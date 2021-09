Orléans salle de la cigogne Loiret, Orléans Requalification de la rue Saint Marceau salle de la cigogne Orléans Catégories d’évènement: Loiret

**Virginie MARCHAND** Adjointe au Maire pour le quartier Saint-Marceau **Charles-Eric LEMAIGNEN** Adjoint au Maire pour la politique de circulation, de stationnement et des dossiers relatifs à la sécurité routière **Nadia LABADIE** Adjointe au Maire pour la Coordination de la politique de proximité, de la Démocratie locale et de la Vie associative vous invitent à la présentation des travaux de la rue Saint Marceau **Mardi 5 octobre 2021 à 18h30** Salle Cigogne Rue Honoré d’Estienne d’Orves Au vu du contexte sanitaire et afin de respecter les jauges dans la salle, merci de bien vouloir vous inscrire auprès de la mairie de proximité : mairie-saintmarceau@ville-orléans.fr ou 02 38 56 54 68 Présentation des travaux salle de la cigogne Rue Honoré d’Estienne d’Orves 45000 Orleans Orléans Loiret

