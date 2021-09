Orléans angle des rues Porte Dunoise et Marc Sangnier Loiret, Orléans Requalification de la rue Porte Dunoise angle des rues Porte Dunoise et Marc Sangnier Orléans Catégories d’évènement: Loiret

**Nadia LABADIE** Adjointe au Maire pour le secteur Ouest et **Natalie LAPERTOT** Conseillère Municipale déléguée pour le secteur Madeleine ont le plaisir de vous convier à une réunion sur site afin d’échanger avec vous sur les travaux en cours et recueillir vos remarques **Mardi 7 septembre 2021 à partir de 17h30** Rendez-vous à l’angle des rues Porte Dunoise et Marc Sangnier _Au vu du contexte sanitaire actuel, nous vous demandons de respecter les gestes barrières (distanciation, port du masque)._ Réunion de chantier angle des rues Porte Dunoise et Marc Sangnier rue Porte Dunoise Orléans Loiret

