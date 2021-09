Cléon Cléon - Saint-Aubin-Epinay - Tourville-la-Rivière Cleon, Seine-Maritime Requalification de la RD7 – Balades Cléon – Saint-Aubin-Epinay – Tourville-la-Rivière Cléon Catégories d’évènement: Cleon

Dans le cadre du projet de requalification de la RD7, sur la partie allant Saint-Aubin-lès-Elbeuf (carrefour Jean Jaurès) jusqu’à Tourville-la-Rivière (giratoire d’accès de la zone commerciale du Clos aux Antes), la Métropole a lancé une concertation publique pour permettre à la population et aux acteurs du territoire de partager leurs constats, exprimer leurs attentes et proposer leurs idées pour optimiser cet axe. Après un questionnaire en ligne ayant permis de récolter 346 réponses citoyennes, la Métropole propose 4 balades urbaines et ateliers pour approfondir les échanges et travailler sur les aménagements à prévoir : 1. Samedi 18 septembre – 9h00 à Saint-Aubin-lès-Elbeuf – [Téléchargez le flyer de présentation](https://jeparticipe.metropole-rouen-normandie.fr/sites/default/files/users/user63/RD7/A5%20balades%20urbaines%20RD7%20-%20T1.pdf) 2. Samedi 18 septembre – 11h00 à Cléon (rue des Feugrais) – [Téléchargez le flyer de présentation](https://jeparticipe.metropole-rouen-normandie.fr/sites/default/files/users/user63/RD7/A5%20balades%20urbaines%20RD7%20-%20T2.pdf) 3. Samedi 18 septembre – 13h30 à Cléon (rue de Tourville) – [Téléchargez le flyer de présentation](https://jeparticipe.metropole-rouen-normandie.fr/sites/default/files/users/user63/RD7/A5%20balades%20urbaines%20RD7%20-%20T3.pdf) 4. Samedi 18 septembre – 16h00 à Tourville-la-Rivière (Zone commerciale Parc en Seine) – [Téléchargez le flyer de présentation](https://jeparticipe.metropole-rouen-normandie.fr/sites/default/files/users/user63/RD7/A5%20balades%20urbaines%20RD7%20-%20T4.pdf) Pour vous inscrire, cliquez sur ce lien : [**S’INSCRIRE**](https://www.weezevent.com/balades-urbaines-cleon)

