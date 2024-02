REPUBLIC COMEDY CLUB 10 ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers, lundi 26 février 2024.

Bienvenue au RCC !On te voit déjà venir… « C’est quoi le RCC ? ».Le RCC c’est simple c’est le Republic Comedy Club, LA soirée stand-up de l’Espace Republic Corner à Poitiers.Pendant plus d’1h, tu riras aux blagues d’humoristes professionnels qui se donneront corps et âmes pour que tu te fendes la poire (on te le signe ici). Et à chaque soirée tu découvriras de nouveaux humoristes, c’est pas trop cool ça ?Réserve dès maintenant tes billets pour venir passer ta soirée dans un lieu unique où tu pourras : rire, dîner et boire. Dans l’ordre que tu veux.Coeur sur toi ?

Tarif : 18.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-02-26 à 20:00

Réservez votre billet ici

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86