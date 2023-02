Reptiles Expo Bourse Route du Pont de l’Europe Bellerive-sur-Allier Catégories d’Évènement: Allier

Reptiles Expo Bourse
2023-03-04 – 2023-03-05
Espace du Parc – Centre Omnisports
Route du Pont de l'Europe
Bellerive-sur-Allier

2023-03-04 – 2023-03-05

Allier EUR L’A.T.V. regroupera en un seul lieu plus de 60 exposants, venus des quatre coins de la France, répartis sur plus de 1 400 mètres carrés. Il sera possible d’y découvrir une très grande diversité de reptiles tels que des geckos, tortues, pogonas, varans…. +33 6 63 00 55 32 Route du Pont de l’Europe Espace du Parc – Centre Omnisports Bellerive-sur-Allier

