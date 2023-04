Fête de Pâques à Reptiland Reptiland Martel Catégories d’Évènement: Lot

2023-04-09 10:00:00 – 2023-04-10 18:00:00

Lot . 7.5 EUR Les cloches vont bientôt passer à Reptiland !

Nous serons ouvert le Lundi de Pâques le 10 Avril à nos horaires habituelles ( 10h – 18h ) .

Un tarif réduit sera appliqué à tous le 9 et le 10 Avril. Au programme pour le dimanche et le Lundi :

Distribution de chocolat toute la journée et animation spéciale « Œufs de reptiles » tout au long de la journée

Nous vous attendons nombreux pour passer Pâques avec nos amis les reptiles Reptiland

