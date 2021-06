Paris Forum des images Paris Reprise du Festival du film d’animation d’Annecy Forum des images Paris Catégorie d’évènement: Paris

Reprise du Festival du film d’animation d’Annecy Forum des images, 30 juin 2021-30 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 30 juin au 1 juillet 2021 :

mercredi, jeudi de 14h30 à 22h

payant

Quelques jours après les festivités du Festival international du film d’animation d’Annecy, le Forum des images propose au public parisien de découvrir le palmarès 2021, ainsi que les sélections parallèles de L’Agence du court métrage et d’ARTE. Les 30 juin et 1er juillet, le Forum des images permet au grand public de découvrir le palmarès 2021 des courts métrages, films d’écoles, films de télévision et de commande du Festival international du film d’animation d’Annecy, qui a lieu quelques jours plus tôt. Au programme, le fleuron de l’animation avec des courts métrages, des films d’écoles, des films de télévision et de commande. Cerise sur le gâteau, deux longs métrages primés seront présentés en avant-première afin de prolonger les festivités de ces journées dédiées au cinéma d’animation. LE PROGRAMME MERCREDI 30 JUIN 14h30 : Concours de courts métrages d’animation étudiants, en présence des réalisateurs, de Grégory Audermatte (chargé des achats) et d’Hélène Vayssières (responsable des programmes courts – ARTE France)

17h00 : La Traversée de Florence Miailhe (Mention du jury)

de Florence Miailhe (Mention du jury) 20:00 : Carte blanche à Brefcinema, sélection de courts métrages en présence des cinéastes Kajika Aki, Laura Passalacqua, Sandrine Stoïanov et Jean-Charles Finck JEUDI 1er JUILLET 14h30 : Courts métrages primés 1

17h00 : Courts métrages primés 2

20h00 : Flee réalisé par Jonas Poher Rasmussen (Cristal du long métrage, Prix Fondation Gan à la Diffusion et Prix de la meilleure musique originale dans la catégorie longs métrages) Retrouvez le programme sur notre site internet !

Plus d'informations sur les films primés et le festival en cliquant ici. Événements -> Festival / Cycle Forum des images 2 rue du Cinéma Paris 75001

Contact :Forum des images 0144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.forumdesimages.fr/ https://www.facebook.com/Forumdesimages/ https://twitter.com/forumdesimages

© Jean-Charles Mbotti Malolo

