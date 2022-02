Reprise du Bar associatif Cantine cent onze Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Reprise du bar asso du Vert Solidaire, de la convivialité, des produits bio et locaux ! RDV vendredi 4 mars à 19h à la cantine du 111 !!! juste pour le plaisir de se retrouver. Les prochains bar seront reprogrammé le premier vendredi du mois. Si vous souhaitez nous aider dans l’organisation des bars dans le choix des thématiques vous serez les bienvenus ;) Pour rappel adhésion au bar obligatoire pour pouvoir consommer. Contrôle du pass pour rentrer. Adhésion au bar : 3 euros / an / personne Adhésion au Vert Solidaire : prix libre”

Sur présentation du PASS

Cantine cent onze 111 avenue de Paris 51000 Châlons-en-Champagne

2022-03-09T19:00:00 2022-03-09T23:00:00

