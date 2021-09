Vannes Ti ar Vro - Bro Gwened Morbihan, Vannes Reprise des cours de breton Ti ar Vro – Bro Gwened Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Vannes

Reprise des cours de breton Ti ar Vro – Bro Gwened, 22 septembre 2021, Vannes. Reprise des cours de breton

du mercredi 22 septembre au jeudi 23 septembre à Ti ar Vro – Bro Gwened

Niveau A1 : Jeudi 17h00 – 18h30 (débutants) Niveau A2 : Jeudi 19h00 – 20h30 (continuants) Niveau B1 : Mercredi 18h00 – 19h30 (intermédiaires) Niveau B2 : Jeudi 10h00 – 11h30 (confirmés) [https://tiarvro-bro-gwened.bzh/news_bretagne/reprise-des-cours-de-breton-a-ti-ar-vro/](https://tiarvro-bro-gwened.bzh/news_bretagne/reprise-des-cours-de-breton-a-ti-ar-vro/)

150€ + 10€ d’adhésion

Les cours reprendront les 22 et 23 septembre à Ti ar Vro Gwened / Vannes Ti ar Vro – Bro Gwened 3 rue de la Loi, Vannes Vannes Centre – Le Port Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-22T18:00:00 2021-09-22T19:30:00;2021-09-23T10:00:00 2021-09-23T11:30:00;2021-09-23T17:00:00 2021-09-23T18:30:00;2021-09-23T19:00:00 2021-09-23T20:30:00

