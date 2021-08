Meudon Avant Seine Hauts-de-Seine, Meudon Reprise des ateliers Improvisation théâtrale Avant Seine Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

L’association Créativiti recrute pour ses ateliers d’Improvisation théâtrale pour adultes durant la saison 2021/2022. Vous avez envie de faire partie d’un collectif pour * raconter ensemble des histoires qui vont éveiller votre sens de l’écoute, de la créativité, du partage * et tout cela dans la bonne humeur et la bienveillance ? **Alors venez rejoindre la troupe des Ratsconteurs de Meudon qui recrute !** Les cours auront lieu à l’Avant Seine : 3 rue du Martin-Pêcheur 92190 Meudon . Pour la nouvelle saison 2021/2022, deux cours vous sont proposés : * l’atelier du jeudi soir : **IMPRO COSY** => [https://creativiti92.blogspot.com/p/les-vendredis-de-limprvisation.html](https://creativiti92.blogspot.com/p/les-vendredis-de-limprvisation.html) * l’atelier du vendredi soir : I**MPRO ARTY**=>[https://creativiti92.blogspot.com/p/essai.html](https://creativiti92.blogspot.com/p/essai.html) Suivant votre profil, vos attentes, choisissez votre atelier et venez assister à la **reprise des cours le vendredi 10 septembre 2021 à 20h30.**

Cours d’essai à 10 euros

A l’AVANT SEINE le Vendredi 10 septembre à 20h30 Avant Seine 3 rue du Martin-Pêcheur 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

