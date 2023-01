Reprise de On n’est pas là pour disparaître, au Théâtre 14 Théâtre 14 Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Reprise de On n’est pas là pour disparaître, au Théâtre 14 Théâtre 14, 24 janvier 2023, Paris. Du mardi 24 janvier 2023 au samedi 18 février 2023 :

samedi

de 16h00 à 17h15

jeudi

de 19h00 à 20h15

mardi, mercredi, vendredi

de 20h00 à 21h15

Après son succès la saison dernière, On n'est pas là pour disparaître revient au Théâtre 14. Un texte d'Olivia Rosenthal, mis en scène par Mathieu Touzé. On n'est pas là pour disparaître raconte l'histoire de Monsieur T., atteint de la maladie d'Alzheimer, qui, le 6 juillet 2004, a poignardé sa femme de cinq coups de couteau. La voix de Monsieur T. s'entrecroise avec celles de ses proches, des médecins et de l'autrice elle-même. Ce feuilletage de discours fait résonner, en chacun de nous, l'angoisse suscitée par l'oubli et l'effacement de la mémoire. Ces bribes de dialogues saisissent sur le vif le processus de dépossession de soi-même causé par la maladie d'Alzheimer et laissent entrevoir, dans cette perte, une possibilité de se réinventer.

Christophe Raynaud De Lage Yuming Hey dans On n’est pas là pour disparaître

