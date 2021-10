Paris Le Louxor - Palais du Cinéma île de France, Paris Reprise de la sélection Acid du festival de Cannes 2021 Le Louxor – Palais du Cinéma Paris Catégories d’évènement: île de France

Reprise de la sélection Acid du festival de Cannes 2021 Le Louxor – Palais du Cinéma, 8 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 8 au 10 octobre 2021 :

vendredi, samedi, dimanche de 11h à 23h

Dans le cadre du centenaire du Palais du Cinéma, voici la reprise de la sélection Acid du festival de Cannes 2021, représentative d’un cinéma jeune et novateur, avec 9 avant-premières, du vendredi 6 au dimanche 11 octobre au Louxor. L’ACID, Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion, est une association de cinéastes qui depuis 1992 soutient la diffusion en salles de films indépendants et œuvre à la rencontre entre ces films, leurs auteurs et le public. Au Festival International du Film de Cannes, l’ACID a sa propre programmation parallèle depuis 1993. Les cinéastes de l’Association y présentent 9 longs métrages français et internationaux, fictions et documentaires. « Nous avons été 14 cinéastes cette année à visionner pendant des mois plusieurs centaines de films et en avons sélectionné 9, avec comme d’habitude une attention toute particulière accordée aux films sans distributeur et aux premiers longs. Sur ces 5 fictions et 4 documentaires de création, 6 sont des premiers long-métrages. » Les 14 cinéastes programmateurs Nombreuses rencontres et discussions avec les équipes (Cliquez sur l’heure pour réserver votre séance et sur le titre pour plus d’informations sur le film) LA PROGRAMMATION VENDREDI 8 OCTOBRE

20H : MUNICIPALE de Thomas Paulot SAMEDI 9 OCTOBRE

11H : SÉANCE ADAMI

14H : SOY LIBRE de Laure Portier

16H : DOWN WITH THE KING de Diego Ongaro

18H30 : AYA de Simon Coulibaly Gillard

20H30 : I COMETE de Pascal Tagnati DIMANCHE 10 OCTOBRE

11H : LITTLE PALESTINE, JOURNAL D’UN SIÈGE de Abdallah Al-Khatib

14H : VEDETTE de Claudine Bories et Patrice Chagnard

16H30 : VÉNUS SUR LA RIVE de Lin Wang

19H : GHOST SONG de Nicolas Peduzzi Spectacles -> Projection Le Louxor – Palais du Cinéma 170 Boulevard Magenta Paris 75010

