Reprise de la 53e Quinzaine des Réalisateurs Forum des images, 26 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 26 août au 5 septembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 14h à 23h

payant

Retrouvez la sélection de la prestigieuse Quinzaine des Réalisateurs au Forum des images du 26 août au 5 septembre et découvrez sur grand écran les talents de demain, originaires du monde entier !

Comme chaque année, vivez le Festival de Cannes au Forum des images avec la reprise intégrale de la Quinzaine des Réalisateurs quelques semaines après sa clôture. Découvrez la prestigieuse sélection internationale de la Quinzaine en présence des équipes de films !

> La soirée d’ouverture

– Jeudi 26 août à 20h : Mon Légionnaire de Rachel Lang, en présence de l’équipe du film

> Les films primés

– Vendredi 27 août à 20h30 : A Chiara de Jonas Carpignano, Label Europe Cinema

– Samedi 28 août à 20h30 : Les Magnétiques de Vincent Maël Cardona, Prix SACD, en présence du réalisateur

– Dimanche 29 août à 15h30 : A Night Knowing Nothing de Payal Kapadia, L’Œil d’or

– Jeudi 2 septembre à 15h30 : Murina d’Antoneta Alamat Kusijanović, Prix de la Caméra d’or

> Les rencontres du festival

– Dimanche 29 août à 14h30 et 17h30 : The Souvenir et The Souvenir – Part II de Joanna Hogg, en présence de la réalisatrice

– Mercredi 1er septembre à 20h : Retour à Reims (Fragments) de Jean-Gabriel Périot, en présence du réalisateur

– Jeudi 2 septembre à 20h : Ouistreham d’Emmanuel Carrère, en présence du réalisateur

– Vendredi 3 septembre à 20h30 : Entre les vagues d’Anaïs Volpé, en présence de la réalisatrice

> Les programmes de courts métrages

– Samedi 4 septembre à 15h30, programme 1 : Anxious Body de Yoriko Mizushiri / El espacio sideral de Sebastián Schjaer /The Parents’ Room de Diego Marcon / The Vandal de Eddie Alcazar / When Night Meets Dan de Andreea Cristina Borțun

– Dimanche 5 septembre à 15h30, programme 2 : Simone est partie de Mathilde Chavanne / Sycorax de Lois Patiño et Matías Piñeiro / The Windshield Wiper de Alberto Mielgo / Train Again de Peter Tscherkassky, en présence de la réalisateur Mathilde Chavanne

>> Retrouvez le programme complet de la Reprise de la Quinzaine au Forum des images !

Événements -> Festival / Cycle

Forum des images 2 rue du Cinéma Paris 75001

4 : Les Halles (54m) 4 : Étienne Marcel (286m) Bus Coquillières Les Halles RER Châtelet-Les Halles RER Châtelet-Les Halles



Contact :Forum des images 0144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.forumdesimages.fr/ https://www.facebook.com/Forumdesimages/ https://twitter.com/forumdesimages0144766300 contact@forumdesimages.fr

Événements -> Festival / Cycle Cinéma

Date complète :

2021-08-26T14:00:00+02:00_2021-08-26T23:00:00+02:00;2021-08-27T14:00:00+02:00_2021-08-27T23:00:00+02:00;2021-08-28T14:00:00+02:00_2021-08-28T23:00:00+02:00;2021-08-29T14:00:00+02:00_2021-08-29T23:00:00+02:00;2021-08-31T14:00:00+02:00_2021-08-31T23:00:00+02:00;2021-09-01T14:00:00+02:00_2021-09-01T23:00:00+02:00;2021-09-02T14:00:00+02:00_2021-09-02T23:00:00+02:00;2021-09-03T14:00:00+02:00_2021-09-03T23:00:00+02:00;2021-09-04T14:00:00+02:00_2021-09-04T23:00:00+02:00;2021-09-05T14:00:00+02:00_2021-09-05T23:00:00+02:00

© Daniel Mercadante (photo) et Mich Welfringer (design)