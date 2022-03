Reprise atelier de danses traditionnelles à Lasalle 30 Salle de la filature du pont de fer,Lasalle (30)

Lundi 28 mars ! C’est le dernier lundi du mois ! Vous vous souvenez ? Mais oui bien sûr ! depuis le temps que vous l’attendiez ! C’est la reprise de l’atelier de danses traditionnelles de Lasalle ! avec **Cévenniks !** de 19h à 21h A l’instant où je poste cette annonce, le programme n’est pas défini : – 1ere heure atelier pour apprendre ou réviser quelques danses puis petit bal en 2eme heure ou – petit bal de retrouvailles de 2 heures Le mieux est de venir vous rendre compte sur place ! c’est à la salle de la filature du pont de fer 30460 Lasalle. Au plaisir de vous y retrouver. Cévenniks *source : événement [Reprise atelier de danses traditionnelles à Lasalle 30](https://agendatrad.org/e/36001) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

au chapeau

avec Cévenniks
Salle de la filature du pont de fer, 30460 Lasalle

