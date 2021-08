“Répression, persécution et internement des nomades en France pendant la Seconde Guerre mondiale” Visite thématique Mémorial des Martyrs de la Déportation, 19 septembre 2021, Paris.

Mémorial des Martyrs de la Déportation, le dimanche 19 septembre à 11:00

Répression, persécution et internement des nomades en France ———————————————————— ### Visite thématique du mémorial des martyrs de la Déportation Depuis des siècles, les populations itinérantes appelées aussi « nomades, bohémiens, forains » ont subi de nombreuses persécutions. Entre 1940 et 1946, de l’obligation de sédentarisation par la France à l’extermination programmée par l’Allemagne nazie, un quart de la population nomade a connu l’internement sur le territoire français, dans des camps, avec leur famille et dans des conditions difficiles. A travers la découverte du mémorial, cette visite thématique revient sur l’histoire et la mémoire de cet épisode peu connu de la Seconde Guerre mondiale. **Le mémorial des martyrs de la Déportation** Le mémorial des martyrs de la Déportation sur l’Île de la Cité à Paris, voulu par l’association le Réseau du souvenir et confié à l’architecte Georges-Henri Pingusson, a été inauguré le 12 avril 1962 par le général de Gaulle. OEuvre singulière, il suggère certains aspects caractéristiques du monde concentrationnaire : l’emprisonnement, l’oppression, l’évasion impossible. Impliquant le visiteur, le mémorial suscite le recueillement vers une crypte conservant la dépouille d’un déporté inconnu. Afin de renforcer la portée du mémorial et son impact auprès d’un large public, notamment les plus jeunes, un parcours pédagogique complémentaire fut inauguré en avril 1975 dans les salles supérieures. Rénové au printemps 2016, c’est ce parcours qu’il vous est proposé de découvrir. Cette nouvelle muséographie, issue des derniers travaux historiques, permet d’étudier les singularités des différentes déportations tout en les réunissant dans l’hommage de la Nation. **Dimanche 19 septembre | 11h** Durée | 1h30 Entrée gratuite sur inscription : 06 14 67 54 98 [memorial.martyrs.deportation@gmail.com](mailto:memorial.martyrs.deportation@gmail.com)

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’histoire et les mémoires des populations nomades lors d’une visite thématique inédite, temps d’hommage et de reconnaissance.

Mémorial des Martyrs de la Déportation Square de l'Île-de-France 7 quai de l'Archevêché 75004 Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:30:00