Venez assister aux représentations théâtrales proposées par les ateliers théâtre enfants et jeunesse du Centre Socio-Culturel du Saint Varentais. En seconde partie la troupe des Saucissons de Nuit produira également une représentation théâtrale "Sous contrôle". Pénétrez dans un monde où la surveillance et le regard de l'autre toujours braqué sur soi ont dissipé l'intime. Dans une atmosphère paranoïaque, les personnages s'espionnent jusqu'à la confusion. Témoin de cette idéologie du tout visible, le plateau placé sous contrôle cherche à décrypter ce chaos contemporain.

