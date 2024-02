Représentations théâtrales À la salle des fêtes Luzay, samedi 3 février 2024.

Venez assister aux représentations théâtrales proposées par les milles hérons et les héronneaux. En première partie « Qui a tué la comtesse Allan » de Géraldine Menuet sera interprétée. En seconde partie place à la comédie de 4 actes « Amours et chevrotines » de Christian Rossignol.

À la salle des fêtes Place de la Mairie

Luzay 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Début : 2024-02-03

fin : 2024-02-04



L’événement Représentations théâtrales Luzay a été mis à jour le 2024-02-01 par Maison du Thouarsais