Représentations théâtrales Assais-les-Jumeaux, 13 mai 2022, Assais-les-Jumeaux.

Représentations théâtrales Assais-les-Jumeaux

2022-05-13 – 2022-05-13

Assais-les-Jumeaux Deux-Sèvres Assais-les-Jumeaux

La troupe l’Assaisne vous invite “Papa ou pas”, de Virginie Van Acker. Une pièce sera également jouée par les enfants “le soleil dans la mer”, de Florence Grillot. Représentations : les vendredis 13 et 20 mai et les samedis 14 et 21 mai, à la salle de spectacle. Tarifs : 5 € pour les enfants jusqu’à 12 ans et 8 €. Réservations auprès de Valérie : 06 37 09 34 52.

+33 6 37 09 34 52

dernière mise à jour : 2022-04-27 par