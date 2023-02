Représentations théâtrales à Saint Jouin de Marnes À la salle des fêtes Plaine-et-Vallées Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Représentations théâtrales à Saint Jouin de Marnes
À la salle des fêtes, 10 mars 2023, Plaine-et-Vallées

2023-03-10 – 2023-03-11

Deux-Sevres Venez assister aux représentations théâtrales proposées par l’Association théâtrale de Saint Jouin de Marnes. La troupe y interprètera une comédie burlesque en trois actes (deux courts, un long) de Benoit HILLAIRET “La pilule du bonheur”.

L’action se déroule dans une clinique de remise en forme. L’histoire tourne autour de la confusion entre une pilule verte (un somnifère) et une pilule bleue (du Viagra). Un vieux général, un homosexuel, une charcutière, et la femme du directeur en sont les victimes. Les situations cocasses se multiplient au plus grand bonheur des spectateurs. Un éclat de rire toutes les minutes et une pointe d’émotion à la fin de la comédie. À ne pas rater ! Venez assister aux représentations théâtrales proposées par l’Association théâtrale de Saint Jouin de Marnes. La troupe y interprètera une comédie en 3 actes de Benoit HILLAIRET “La pilule du bonheur” traitant de l’inversion de pilules ayant des effets inattendus sur les patients. L’Association Théâtrale de Saint Jouin de Marnes TRAC

