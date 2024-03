Représentations « Et les astres » TARBES Tarbes, mercredi 3 avril 2024.

Dans un univers onirique aux influences musicales trip-hop électro et textes poétiques, Laurent-Pierre Collette (compositeur / musicien) et Laurie Montamat (autrice / comédienne) explorent les liens qui se tissent entre les postures sociales et les pensées intimes qui construisent l’identité sensible d’un individu.

C’est au sein d’une installation quadriphonique immersive que ce duo invite les spectateurs à plonger dans les méandres d’une pensée en mouvement. Véritable ôde à la complexité des émotions, à la richesse des paradoxes et des doutes si caractéristiques de l’espèce humaine, cette expérience sensible tente d’interroger la binarité et le manichéisme qui régissent nos sociétés contemporaines.

Autrice, interprète, metteure en scène Laurie Montamat

Composition et interprétation musicale Laurent Pierre Collette

Gestion live quadriphonie Simon Bacroix

Création lumière Mathilde Pachot / Bastien Sallaberry

Regard extérieur Charlotte Piarulli

Création costumes et maquillage Caroline Laroche

Les partenaires :

Artcena, Le Pari Tarbes en scènes, Le Parvis scène Nationale des Pyrénées, La Maison du Parc et de la Vallée de Luz St Sauveur, SMAC la Gespe, Théâtre Spirale, Les Bouchères, L’Omnibus.

REPRÉSENTATIONS

– Mercredi 3 avril à 19h Avant-première

– Jeudi 4 avril à 20h30

– Vendredi 5 avril à 20h30

– Samedi 6 avril à 20h30

Billetterie voir site internet

– Le tarif prévente est possible jusqu’à la veille de la représentation.

– Attention, le paiement par CB ne sera pas possible sur place le jour du spectacle.

5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03

fin : 2024-04-06

TARBES 29 avenue Bertrand Barère

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie lepari@mairie-tarbes.fr

