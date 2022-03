Représentations en faveur de la Croix Rouge Ukraine au Théâtre de Belleville Théâtre de Belleville Paris Catégories d’évènement: île de France

Représentations en faveur de la Croix Rouge Ukraine au Théâtre de Belleville

Le dimanche 27 mars 2022

Face à la barbarie, face à l’injustice, face à l’intolérable, la sidération. On ne peut pas grand chose mais on ne peut pas ne rien faire. Alors simplement nous proposons un geste de solidarité qui, espérons le, en appellera d’autres. Face à la barbarie, face à l’injustice, face à l’intolérable, la sidération. On ne peut pas grand chose mais on ne peut pas ne rien faire. Alors simplement nous proposons un geste de solidarité qui, espérons le, en appellera d’autres. Dimanche 27 mars le Théâtre de Belleville, la compagnie Octavio et la compagnie TerTer Théâtre reverseront l’intégralité de leur billetterie à la Croix Rouge Ukraine. Les billets seront à nos tarifs habituels mais il sera possible de contribuer davantage si vous le souhaitez. Nous espérons que vous serez nombreux.ses à accompagner ce geste et à rendre cette contribution un peu plus que symbolique. Réservez votre place pour Bête Noire et Wonder Woman enterre son papa.

Si vous souhaitez faire un don supplémentaire, cliquez ici. Rendez-vous ce dimanche au TDB !

