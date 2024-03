Représentations de théâtre du groupe enfant/ado de la MJC Place des Etats Généraux Lambesc, samedi 22 juin 2024.

Représentations de théâtre du groupe enfant/ado de la MJC Place des Etats Généraux Lambesc Bouches-du-Rhône

Les enfants et les ados du groupe théâtre et Laure, responsable du pôle théâtre et comédienne, sont heureux de présenter leur travail de la saison 2023/2024.

Places très limitées, réservation indispensable ! 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 15:00:00

fin : 2024-06-22

Place des Etats Généraux Espace Sévigné

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lamjcdelambesc@gmail.com

L’événement Représentations de théâtre du groupe enfant/ado de la MJC Lambesc a été mis à jour le 2024-03-21 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc