Venez applaudir la troupe "Théâtre et Cie" lors de la comédie "J'aime beaucoup ce que vous faites" au théâtre de Champigné. Des retrouvailles entre amis qui se seraient bien passées si seulement Carole et Charles n'avaient pas entendu sur leur répondeur la conversation de Marie et Pierre, qui ont eu un petit souci de téléphone sur la route. Un week-end à la campagne qui s'annonce orageux…Une soirée placée sous le signe du rire !

La troupe "Théâtre et Cie" propose la comédie "J'aime beaucoup ce que vous faites" au théâtre de Saint-Roland de Champigné, les 23, 24, 29 et 30 avril 2022.

theatreandcie@ymail.com +33 6 72 95 67 56

7 EUR

