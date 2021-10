Représentations de la pièce de théâtre “Pourvu qu’il pleuve” Louans, 13 novembre 2021, Louans.

Représentations de la pièce de théâtre “Pourvu qu’il pleuve” 2021-11-13 – 2021-11-13

Louans Indre-et-Loire Louans

Une journée qui s’écoule dans un café parisien, depuis l’ouverture au petit matin jusqu’à la fermeture tard dans la nuit. Une journée qui pourrait être le condensé d’une année de vie. Les personnages : trois serveuses, deux cuisiniers kurdes, le couple de la douze bis et le choeur des clients. Des petites histoires qui n’auraient jamais dû se rencontrer vont pourtant se lier par la force du monde extérieur qui déboule.

Une pièce forte et belle, intimiste et puissante, que nous avons plaisir à présenter dans une mise en scène inventive, qui joue avec les volumes et le point de vue du spectateur.

Application des normes sanitaires en vigueur.

Ouverture de la billetterie une demi-heure avant le spectacle.

reservations@theatre-entracte-louans.fr +33 2 47 92 14 08 http://www.theatre-entracte-louans.fr/

Seylan Aycik

dernière mise à jour : 2021-10-19 par