EUR 0 140 élèves danseurs, évoluent sur scène dans des chorégraphies conçues par leurs professeurs, Nathalie Michaud, Stéphanie Palaprat et Charlotte Courtès pour mettre en valeur leur travail technique et leur sensibilité

artistique. Au programme un ballet intitulé « Il était une fois à Versailles… »

Il est composé d’une suite de 8 tableaux illustrant l’époque flamboyante de Louis XIV, sa passion pour les arts, sa collaboration avec Lully, les jardins du célèbre jardinier Lenôtre, le style baroque et les prémices de la danse

classique académique pour laquelle le RoiSoleil créera la première académie royale de danse.

